Анадырь, , 10:47 — REGNUM Рыбодобытчики Чукотки с начала путины-2020 добыли 1 027 тонн лососей. Это на 30% больше чем, два года назад.

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На начало августа объём добычи лососей на Дальнем Востоке превысил 120 тыс. тонн, что составляет 54% от уровня рекордного 2018 года. При этом лидером по добыче тихоокеанских лососей остаётся Камчатский край, где выловили 98,7 тыс. тонн.

В 2018 году на Чукотке добыли 2,9 тыс. тонн лососей. Специалисты сравнивают итоги года с позапрошлым, нечётные годы считаются «горбушевыми», пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, на западном побережье Камчатки фиксируется массовый подход горбуши, а вот восточное побережье в этом году, несмотря на прогнозы учёных, остаётся пока без рыбы.