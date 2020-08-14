Нижний Новгород, , 22:13 — REGNUM Детские сады Нижнего Новгорода должны заработать в штатном режиме со следующей недели, — сообщает министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин на своей странице в Instagram

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Детские сады Нижнего Новгорода должны заработать в штатном режиме со следующей недели.

«Конечно, не с понедельника. Необходимо решение муниципального штаба, подготовка помещений, закупка продуктов, но уже УРА! Надеемся, что это надолго. И никакой второй волны не будет», — отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

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