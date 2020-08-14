Москва, , 17:27 — REGNUM Если Белоруссия возьмет курс на интеграцию с ЕС, то ее промышленные мощности и сельское хозяйство будут полностью уничтожены, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«То, что сумел сохранить Лукашенко, будет сметено. Более того, если сравнивать с Украиной, то для Белоруссии последствия будут даже еще более разрушительными. Украина была в промышленном отношении самой развитой республикой СССР. И население там большое. И был научный потенциал. Белоруссия такого потенциала не имеет. Впрочем, Украина своим потенциалом также воспользоваться не смогла», — сказал Дзарасов.

Дополнительный негативный фактор, по словам экономиста, состоит в том, что всё это происходит в момент начавшегося мирового спада.

«Это еще более ухудшает перспективы Белоруссии», — сказал Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов заявил, что Белоруссия «обречена» на интеграцию с Россией.

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