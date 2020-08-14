Москва, 14 августа 2020, 17:27 — REGNUM Если Белоруссия возьмет курс на интеграцию с ЕС, то ее промышленные мощности и сельское хозяйство будут полностью уничтожены, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Дополнительный негативный фактор, по словам экономиста, состоит в том, что всё это происходит в момент начавшегося мирового спада.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов заявил, что Белоруссия «обречена» на интеграцию с Россией.
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