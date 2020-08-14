Москва, , 16:47 — REGNUM В Европе уже все поделено между своими компаниями, которым лишь не хватает рынков сбыта, считает руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Астроном Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Европейцам не хватает покупателей, — сказал Ордов. — И проблема Белоруссии заключается в том, что в условиях рыночной конкуренции в Европе им ничего не светит. По крайней мере до момента модернизации собственных производств. А Белоруссия в качества рынка сбыта товаров будет ЕС интересна. Белорусский рынок не очень велик, но сейчас кризис европейской экономики, и поэтому белорусский рынок как способ восстановления европейской экономики может показаться не таким уж никчемным. В Европе кризис перепроизводства. Их мощности простаивают. Поэтому их задача — пристроить то, чего уже в избытке».

Как полагает экономист, возможно, в этом причина того, что пока нет оперативных решений о введении очередных санкций против Белоруссии.

«Европа в незавидном положении и не может разбрасываться рынками», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, группа работников Минского тракторного завода (МТЗ) направляется к центру Минска после того, как премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отказался общаться с ними.

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