Москва, 14 августа 2020, 16:47 — REGNUM В Европе уже все поделено между своими компаниями, которым лишь не хватает рынков сбыта, считает руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Как полагает экономист, возможно, в этом причина того, что пока нет оперативных решений о введении очередных санкций против Белоруссии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, группа работников Минского тракторного завода (МТЗ) направляется к центру Минска после того, как премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отказался общаться с ними.
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