Белгород, , 16:14 — REGNUM С начала пандемии коронавируса поддержку на 7,2 млрд рублей попросили у кредиторов предприниматели Белгородской области. Из 3,7 тысячи поступивших заявок одобрено 68%, часть обращений остаётся на рассмотрении, сообщили 14 августа в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Наиболее востребованной мерой поддержки остаётся кредитование на возобновление деятельности. В рамках государственных антикризисных программ к началу августа 2020 года 1,9 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей выдано два миллиарда рублей. Ещё 2,5 млрд рублей уже одобренных кредитов пока не перечислены банками.

С 1 июня банки также одобрили две тысячи заявок предпринимателей по программе кредитования под 2% годовых, которая позволяет не возвращать долг в случае сохранения коллектива. 1,6 тысячи заёмщиков уже получили деньги на восстановление бизнеса, в среднем размер займа составил один миллион рублей.

«Особенность антикризисных кредитных программ в том, что чем раньше ими воспользуется предприниматель-заемщик, тем более комфортными будут для него условия. Ставка 0% по «зарплатной» программе действует полгода, но только до 30 ноября. То есть для бизнесменов, которые решат взять такой кредит сегодня, беспроцентный период продлится уже менее четырёх месяцев. Но после этого ставка тоже будет ниже рыночной, поскольку сами банки получают от регулятора средства на специальных условиях. А по программе кредитования под 2% от даты заключения договора с банком напрямую зависит максимально возможный объём кредита. Чем раньше он будет оформлен, тем больше денег можно взять в долг», — пояснил управляющий Отделением Белгород Банка России Андрей Беленко.

«Кредиты на зарплату» в Белгородской области получили всего 324 заёмщика, из них 108 — индивидуальные предприниматели.