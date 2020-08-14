Белгород, 14 августа 2020, 16:14 — REGNUM С начала пандемии коронавируса поддержку на 7,2 млрд рублей попросили у кредиторов предприниматели Белгородской области. Из 3,7 тысячи поступивших заявок одобрено 68%, часть обращений остаётся на рассмотрении, сообщили 14 августа в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Наиболее востребованной мерой поддержки остаётся кредитование на возобновление деятельности. В рамках государственных антикризисных программ к началу августа 2020 года 1,9 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей выдано два миллиарда рублей. Ещё 2,5 млрд рублей уже одобренных кредитов пока не перечислены банками.
С 1 июня банки также одобрили две тысячи заявок предпринимателей по программе кредитования под 2% годовых, которая позволяет не возвращать долг в случае сохранения коллектива. 1,6 тысячи заёмщиков уже получили деньги на восстановление бизнеса, в среднем размер займа составил один миллион рублей.
«Кредиты на зарплату» в Белгородской области получили всего 324 заёмщика, из них 108 — индивидуальные предприниматели.