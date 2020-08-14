Томск, , 14:00 — REGNUM Все кафе и рестораны открываются в городах Томске и Северске Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в региональной администрации.

Соответствующее решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию коронавирусу. Также во всех муниципалитетах Томской области открываются летние веранды.

Заведения общепита могут приступать к работе после подачи соответствующего уведомления на сайт работа.томск.рф. Ещё одно условие — выполнение установленных оперативным штабом требований.

Заведения общепита в помещениях будут принимать гостей только до 23:00 по местному времени. Больше двух человек за одним столиком можно сидеть лишь членам одной семьи или проживающим в одном помещении.

Персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты. Для посетителей и персонала обязательны измерение температуры и обработка рук антисептиками. Столы необходимо расставлять на расстоянии не менее 1,5 м, также могут использоваться перегородки между столами.

«При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу», — говорится в сообщении областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии также принято решение об открытии предприятий общественного питания в полноценном режиме.

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