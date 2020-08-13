Абакан, , 12:00 — REGNUM По итогам совещания оперштаба Хакасии по коронавирусу 13 августа принято решение об открытии в республике предприятий общественного питания в полноценном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

При этом предприятия общепита должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. Соответствующее постановление, подписанное главой Хакасии Валентином Коноваловым, вступает в силу 14 августа.

Перед началом работы заведениям общепита необходимо предоставить в минэкономразвития региона заполненный паспорт готовности.

Кроме того, после обращений представителей развлекательной сферы принято решение об открытии аттракционов, имеющих ничтожную степень потенциального биомеханического риска (RB-4). Те аттракционы, в которых невозможно соблюсти социальную дистанцию не менее 1,5 метра, открываться не будут.

В остальном в Хакасии установленный действующий режим продолжает действовать до 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 13 августа коронавирус выявлен у 3089 человек.

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