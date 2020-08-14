Москва, , 14:08 — REGNUM В обозримом будущем Россия не может восстановить прежний уровень доходов от продажи нефти. Об этом 14 августа заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что для возвращения к докризисному объёму доходов от продажи нефти одновременно должна восстановиться её прежняя стоимость и объёмы мирового потребления. Однако на данный момент подобные тенденции не наблюдаются.

«Цены закрепились существенно ниже, чем в прошлом году. Объем добываемый тоже куда меньше, и выход на прежние объемы в ближайшие годы не ожидается», — сказал Кулагин.

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