Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Венгерская авиакомпания Wizz Air, осуществляющая перевозки пассажиров по бюджетным ценам, отложила возобновление рейсов в Грузию на неопределенный срок. Об этом 13 августа сообщает телеканал Formula.

Самолет авиакомпании Wizz Air (сс) Lars Steffens

Журналисты связались с Агентством гражданской авиации Грузии, чтобы узнать причину такого решения. Там не смогли ответить на этот вопрос, так как дополнительные сведения от авиакомпании не поступали.

Сообщается, что на возобновление рейсов в Грузии рассчитывали представители туристической отрасли, и они ждут объяснений от грузинского правительства. Среди них распространено мнение, что в Wizz Air изменили свое решение из-за непоследовательной политики грузинских властей в отношении авиакомпаний в период пандемии.

Стоит отметить, что Wizz Air планировала возобновить ряд рейсов в Грузии в сентябре. На них начали продавать билеты. Пока только несколько самолетов этой компании совершают чартерные рейсы из Грузии.

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