Москва, 14 августа 2020, 09:52 — REGNUM Экономика Белоруссии настолько сильно интегрирована в российскую, что в ближайшие несколько лет будет невозможно разрушить все интеграционные связи, считает доцент кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Деревянко. Об этом она заявила 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с дальнейшим экономическим курсом Белоруссии в случае ухода ее нынешнего руководителя Александра Лукашенко.
В связи с этим, как полагает Деревянко, можно сделать вывод, что существенного отличия или изменения курса при смене власти в Белоруссии не ожидается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, подавляющему большинству жителей России (89%) важно, что происходит в настоящее время в Белоруссии.
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