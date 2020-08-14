Москва, , 09:52 — REGNUM Экономика Белоруссии настолько сильно интегрирована в российскую, что в ближайшие несколько лет будет невозможно разрушить все интеграционные связи, считает доцент кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Деревянко. Об этом она заявила 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с дальнейшим экономическим курсом Белоруссии в случае ухода ее нынешнего руководителя Александра Лукашенко.

«Экономический курс в сторону Европы маловероятен, и он уж точно менее выгодный по многим факторам, что успела доказать соседняя страна. Поэтому, учитывая нынешнюю ситуацию в Европе и в мире в целом, ориентация на Россию сохранится надолго, — сказала Деревянко. — По данным опросов за 2018 год, 70% белорусской молодежи желало уехать из страны, так как не видит перспектив и хочет улучшить свою жизнь. При этом большая часть белорусов, которые решили уехать из страны, выбрали Россию. Поэтому и само население не станет генератором каких-то кардинальных сдвигов в политике и экономике в отношении России».

В связи с этим, как полагает Деревянко, можно сделать вывод, что существенного отличия или изменения курса при смене власти в Белоруссии не ожидается.

«Более того, в зависимости от того, кто будет представлять новую власть, возможна еще более тесная интеграция с Россией, которая длится уже официально 20 лет, но никак не придет к своей логичной завершающей стадии», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, подавляющему большинству жителей России (89%) важно, что происходит в настоящее время в Белоруссии.

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