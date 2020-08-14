Москва, , 03:34 — REGNUM Бывший вице-президент «Лукойла» по поставкам и продажам нефти Валерий Субботин стал собственников инвестиционной компании, которая владеет сразу двумя транспортными активами в Ленинградской области, работающими в сфере морских грузоперевозок, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Собственник сменился у ООО «Новая технологическая компания», которая была создана в сентябре 2014 года в Москве для капиталовложений в уставные компании. Уставный капитал фирмы — 40 тыс. рублей, директор — Евгений Конев. Ранее владельцем актива был Александр Субботин, которого сменил Валерий Субботин.

ООО в своём бизнес-портфеле имеет доли в пяти компаниях Москвы, Мурманской и Ленинградской областей. В том числе 52% в ООО «Русская буксирная компания» (деятельность морского грузового транспорта, вторая часть доли у Конева), 36,4% доли в ООО «Выбогрские буксиры» (среди владельцев Конев и ООО «Наследие» Анастасии Горьковой), 52% в мурманском ООО «ЛК Волга» (деятельность по складированию и хранению, совладелец — Конев), 67% в «Инвесткапитале» (работает в сфере недвижимости, совладелец — белизская фирма «Элаине холдингс лимитед»), 85% в ООО «Инвестцентр», которое работает в сфере недвижимости. Второй владелец — всё та же фирма из Белиза.

Помимо этого, под управлением ООО «Новая технологическая компания» находится ООО «Сухогрузный перевалочный комплекс Высоцк», на 99% принадлежащий кипрской компании «Вайна холдинг сайпрус лимитед» и на 1% Евгению Коневу.