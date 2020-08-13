Москва, , 22:45 — REGNUM Сокращение бюджетных расходов лишь помешает перезапуску российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 13 августа экономист Василий Колташов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя инициативу Совета Федерации РФ о сокращении на 10% расходов бюджета на 2021 год, экономист спрогнозировал, что данное решение, в случае его реализации, негативно скажется на экономике России.

«Конечно, в следующем году доходы поднимутся, но дело в том, что снижать расходы окажется не очень-то выгодно, потому что налицо сейчас ситуация, когда нужно перезапускать экономику. В 2021 году этот перезапуск нужно будет поддержать», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, если вторая половина 2020 года будет периодом перехода от депрессии к оживлению, то 2021 год может стать периодом устойчивого экономического роста. Однако это потребует значительных бюджетных расходов.

«В частности, это касается инфраструктурных проектов, которые были на первом месте в плане Михаила Мишустина и представлялись как значимые в первую очередь президенту ещё в июне 2020 года», — подчеркнул Колташов.

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