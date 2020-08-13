Москва, , 22:37 — REGNUM Сокращение 10% расходов бюджета, запланированных на 2021 год, не окажет поддержки российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Сокращение расходов бюджета в 2021 году на 10% выглядит нереалистичным. Очевидно, что российская экономика в 2020 году действительно столкнулась с новым спадом, даже какие-то месяцы, возможно с рецессией», — сказал Колташов.

В то же время, экономист указал, что падение доходов и увеличение расходов теперь нельзя рассматривать, как неизбежное явление.

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