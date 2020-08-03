Пенза, , 14:11 — REGNUM На территории Пензенской области впервые начаты работы по поиску альтернативных источников водоснабжения городов Пензы и Заречного. Об этом сообщает пресс-служба областного минлесхоза.

О выделение федеральных средств на мероприятия по поиску и оценке подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения губернатор Иван Белозерцев договорился еще в феврале на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Мероприятие включено в госпрограмму по воспроизводству минерально-сырьевой базы подземных вод. Генеральному подрядчику АО «Росгеология» по заключенному контракту на сумму в 45 млн рублей предстоит выполнить работы по поиску и оценке месторождения подземных вод для питьевого и хозяйственного водоснабжения южной части Пензы с запасами в количестве 54 тыс. кубометров в сутки.

Для геологического изучения будет использоваться площадь в 1962 кв. км, которая расположена в Пензенской области в радиусе 25 км от города Пензы и включает в себя городской округ города Пензы, Заречный, Бессоновский, Мокшанский, Пензенский, Колышлейский, Лунинский, Шемышейский районы.

ИА REGNUM напоминает, о строительстве станции обезжелезивания №2 в Кузнецке достигнута договоренность министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Строительство станции запланировали в 2020 году. Крупный пензенский город остро нуждается в этом инфраструктурном объекте, стоимость которого составляет порядка 66 млн рублей. Благодаря строительству объекта, половина жителей Кузнецка будет обеспечена качественной водой.

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