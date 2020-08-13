Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 16:57 — REGNUM Бывший многолетний гендиректор и совладелец петербургского «Метростроя» Вадим Александров назначен советником генерального директора АО «Стройтрансгаз». Об этом сообщила пресс-служба компании, которую контролирует известный бизнесмен Геннадий Тимченко.
В сообщении компании прямо говорится о том, что Вадим Александров «будет курировать строительство метрополитена в Санкт-Петербурге».
Ранее стало известно, что компания «Стройтрансгаз» в июле зарегистрировал в Петербурге АО «Метротранстрой», которое, как теперь очевидно, будет конкурировать за строительство подземки в Петербурге с находящимся в кризисе АО «Метрострой».
В «Стройтрансгазе» рассчитывают, что профессионализм, опыт и знания Александрова «позволят компании успешно справиться с задачей по реализации проекта строительства метрополитена в Северной столице».
«Стройтрансгаз» намерен «открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании «Метрострой».
В компании Тимченко обещают сохранить «преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций».
Вадим Александров окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, устроился работать в «Ленметрострой» тоннельщиком. Затем служил в армии лейтенантом, после чего вернулся на предприятие, став лучшим начальником смены. Под его началом метростроевцы установили мировой рекорд проходки перегонного тоннеля от «Пионерской» до «Удельной» — 1250 метров в месяц. Возглавил «Метрострой» в 1993 году, под его руководством компания не только строила не только метро, но и стадион «Санкт-Петербург», КЗС, ЛАЭС-2, вторую сцену Мариинского театра. В мае 2017 года Вадим Александров покинул пост гендиректора, передав его сыну, который сейчас находится под следствием по уголовному делу о растрате и лишился поста гендиректора.
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