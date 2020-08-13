Рим, , 13:16 — REGNUM Ранее предусмотренные декретом правительства льготы для заведений общественного питания не будут предоставлены им в текущем году, но в 2021 году правительство непременно поможет рестораторам, заявила журналистам в четверг, 13 августа, министр сельского хозяйства Тереза Белланова.

По данным итальянских экономистов, отрасль общественного питания оказалась в числе основных пострадавших от эпидемии и ее последствий.

Негативное влияние на состояние индустрии оказали (последовательно) общенациональный карантин в марте-мае, отсутствие туристов, эпидемиологические опасения граждан и падение уровня их доходов.