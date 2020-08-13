Краснодар, , 11:24 — REGNUM Незаконная перевозка алкоголя пресечена на Крымском мосту, сообщили 13 августа в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

Как сообщили в ведомстве, 11 августа в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Курорт 2020» представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД России по Темрюкскому району Краснодарского края и ОГИБДД МВД России по Темрюкскому району Краснодарского края проводили осмотр большегрузного транспорта на Крымском мосту.

В ходе проверки был остановлен грузовой автомобиль, в кузове которого проверяющие нашли около 19 тысяч литров пивных напитков и сидра, оборот которых не был зафиксирован в ЕГАИС. Продукция изъята и передана на хранение в АО «Росспиртпром». Проводится административное расследование.