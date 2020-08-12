Москва, , 15:34 — REGNUM Максимальное за 16 лет падение прибыли российских компаний было вполне ожидаемо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Падение прибыли российских предприятий, действующих на внутреннем рынке, да и на внешнем тоже, является вполне логичной для ситуации, когда вся мировая экономика была накрыта третей волной мирового кризиса весной 2020 года. Иначе и быть не могло», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции в России произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний. Так, в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы FinExpertiza.

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