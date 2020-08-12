Тбилиси, , 14:57 — REGNUM В Грузию въехал 751 турист после того, как была открыта граница для граждан Германии, Франции, Латвии, Эстонии и Литвы. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», 12 августа на заседании координационного совета сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Тбилиси (сс) Vladimer Shioshvili

Глава грузинского правительства добавил, что еще около 4 тыс. иностранцев приехали с «бизнес-визитом», то есть, решили жить продолжительное время жить в Грузии, продолжая работать дистанционно. Гахария отметил важность сохранения здоровья гостей, прибывших из-за рубежа.

«Наша задача — позаботиться о здоровье этих людей», — сказал премьер-министр.

Напомним, границу для жителей пяти стран руководство Грузии открыло с 8 июля. Стоит также отметить, что в Сванетии, в нескольких населенных пунктах Местийского муниципалитета введен карантин. Более 900 туристов, которые находились в этом районе, изолировали на две недели в гостиницах.

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