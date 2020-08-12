Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Если государство ослабит давление на малый и средний бизнес и создаст для него благоприятные условия, то он станет драйвером нового экономического роста уже в 2021 году, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 августа, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя исследование FinExpertiza.

Как сообщалось ранее, по данным аналитической службы, в марте-мае 2020 года объем совокупной прибыли российских компаний (без учета малого бизнеса) сократился до 1,4 трлн рублей, что на рекордные 67% меньше показателей аналогичного периода 2019 года.

Читайте также: Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

« Состояние малого и среднего бизнеса сейчас близко к критическому. В некоторых секторах экономики потери превышают 70%. Это касается всей сферы туризма, всей логистики, всей сферы обслуживания. Когда людям не дают открываться, какие у них могут быть прибыли?

При этом, если говорить о крупном бизнесе, то, скажем, в Петербурге ситуация иная ‑ и отличается от описанной в данном исследовании. Городские власти не стали закрывать крупнейшие промышленные предприятия и правильно сделали. Потери у них все равно есть, но они значительно ниже.

Сейчас государству стоит немного помочь малому и среднему бизнесу. Отменить налоги, отменить арендную плату в отношении имущества, принадлежащего государству, продлить уже введенные ограничения на проведения проверок.