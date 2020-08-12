Москва, , 10:40 — REGNUM Рост долговой нагрузки на граждан России выглядит тревожно, считает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что за первые три месяца 2020 года жители РФ нарастили кредитную нагрузку на 6,7 трлн рублей.

«Часто это формально небольшие кредиты «на жизнь», которые берут самые малообеспеченные жители РФ. Поэтому может появиться проблема, когда реальный уровень выплат по долгам станет неприемлемым для поддержания хотя бы сносного качества жизни, — сказал Цыганов. — Известно, что детские пособия, начисленные в связи с пандемией, часто шли на покрытие задолженности, а не на потребление. Есть оценки, что на обслуживание долгов тратится 40−50% располагаемого дохода малообеспеченных семей, бравших кредиты».

Как подчеркнул экономист, в ряде небольших городов РФ можно заметить, что предложения по небольшим потребительским кредитам и займам занимают практически все рекламные поверхности, а вывески таких кредиторов — самые приметные.

«Всё это признак не развитой финансовой системы в городке, а социального неблагополучия, проблем на рынке труда и т. д. Это и внушает опасения, так как может привести к социальному недовольству, разочарованиям в экономическом положении и в том, что его можно улучшить», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что долги будут продолжать расти в силу продолжающегося тренда на снижение ключевой ставки.

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