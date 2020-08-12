Москва, 12 августа 2020, 10:40 — REGNUM Рост долговой нагрузки на граждан России выглядит тревожно, считает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что за первые три месяца 2020 года жители РФ нарастили кредитную нагрузку на 6,7 трлн рублей.
Как подчеркнул экономист, в ряде небольших городов РФ можно заметить, что предложения по небольшим потребительским кредитам и займам занимают практически все рекламные поверхности, а вывески таких кредиторов — самые приметные.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что долги будут продолжать расти в силу продолжающегося тренда на снижение ключевой ставки.
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