Бишкек, , 18:58 — REGNUM Киргизия занимает 81-е место среди 180 стран мира в рейтинге экономической свободы, составленном аналитиками американской исследовательской организации «The Heritage Foundation».

Республика по-прежнему входит в число в число стран с «умеренно свободной экономикой».

Авторы рейтинга отмечают, что несмотря на внесенные в законодательство поправки, правительство Киргизии всё так же не может обеспечить соблюдение прав собственности должным образом, а экономика страны страдает от политического вмешательства и коррупции.

Среди стран Туркестанского региона «самой свободной» названа экономика Казахстана, которому присудили 39-е место. Узбекистан расположился на 114-й строчке рейтинга, Таджикистан — на 155-й, а Туркмении досталось 170-е место.

Лидерами рейтинга американские аналитики назначили Сингапур, Гонконг, Новую Зеландию, Австралию и Швейцарию.

А наименее свободными посчитали экономики Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, Эритреи и Республики Конго.