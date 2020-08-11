Тирана, , 21:14 — REGNUM Министр реконструкции Албании Арбен Ахметай и посол Италии в Тиране Фабрицио Буччи 11 августа подписали соглашение о предоставлении итальянским правительством 95 миллионов евро на восстановление страны после землетрясений 26 ноября 2019 года.

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, большая часть суммы — 90 миллионов евро — будет предоставлена в форме кредита по выгодной ставке и должна пойти на развитие энергетического сектора, ЛЭП, повышения готовности к стихийным бедствиям, а также развитие оборудования и навыков работников служб гражданского реагирования, в то время как 5 миллионов евро будут предоставлены в форме гранта на восстановление государственных объектов, выведенных из строя стихией.

Решение о выделении данной суммы Албании было анонсировано Италией ещё в феврале 2020 года, на прошедшей в Брюсселе конференции доноров. Средства будут переданы албанскому правительству до конца года.

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