Москва, , 12:47 — REGNUM Каждые новые санкции против российско-европейского газового проекта являются политической провокацией, спланированной в Вашингтоне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очевидно, что США не могут противопоставить свой дорогой СПГ для Европы, вытеснив в открытой конкуренции российское топливо. Жажда сохранить европейский энергетический рынок толкает Вашингтон на отчаянные попытки сорвать «Северный поток — 2», — отметил Железняк.

По его мнению, санкции США хоть и тормозят проект, но не помешают завершению «Северного потока — 2».

«Страны Европы — участники проекта прекрасно понимают безальтернативность прямым и надежным поставкам недорогого российского газа. Европа открыто заявляет свое намерение отстаивать национальные интересы и защищать энергетическую безопасность. Диктату США неминуемо приходит конец», — полагает он.

Усиление давления США на участников строительства «Северного потока — 2» повысило риск заморозки проекта, сообщается в отчете компании Uniper, одного из участников проекта.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с немецким коллегой завершение строительства «Северного потока — 2» с учетом американского давления.