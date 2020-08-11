Ульяновск, , 10:44 — REGNUM В Ульяновской области за один день подписано четыре инвестиционных соглашения, общая стоимость проектов оценивается в 200 млн рублей. Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Сергей Морозов.

10 августа глава региона встретился с бизнес-сообществом, призвав его инвестировать в экономику региона «именно сейчас», и подписал «сразу четыре инвестиционных соглашения». По словам губернатора, это позволит создать свыше 140 рабочих мест, общий объём инвестиций оценивается в сумму «почти 200 млн рублей».

Два проекта будут реализованы в Карсунском районе: проект по деревообработке и производству щепы. В Ульяновске предполагается строительство фитнес-клуба. Компания ДРСУ «ИНЗА» планирует закупить технику для внедрения передовых технологий в дорожном строительстве. Ещё один проект предполагает открытие в районе животноводческого комплекса до 10 тыс. голов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа губернатор Сергей Морозов на встрече с предпринимателями назвал ряд первостепенных задач в условиях пандемии коронавируса и призвал инвестировать свои «активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода». Он призвал бизнесменов «стать хедлайнерами восстановления экономики».

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