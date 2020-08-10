Ульяновск, , 11:05 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился к региональному бизнес-сообществу, обозначив ряд первостепенных задач в условиях пандемии коронавируса и призвав инвестировать свои «активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода». Об этом глава региона сообщает на своей странице в «Фейсбуке».

Сергей Морозов констатировал, что пандемия «стала серьезным испытанием» и для государства в целом, и для отдельной взятой семьи. Но благодаря оперативно принятым мерам «масштаб финансовых потерь не стал катастрофическим».

«В условиях вынужденного простоя, сокращения объёмов производимой продукции и оказываемых услуг, а также из-за нарушения наших совместных планов по развитию региона сформировалась хотя и не критическая, но сложная ситуация, которая отягощается снижением реального уровня доходов наших граждан и сокращением спроса на производимые у нас товары и услуги», — подчеркнул ульяновский губернатор.

По его словам, для выхода из сложившейся ситуации нужно «менять каждый элемент системы». И перечислил ключевые направления, выделив в первую очередь изменение «компетенции занятых в экономике людей», выстраивание сбытовых цепочек и рост конкурентоспособности «через развитие технологий, расширение производства и сокращение издержек».

Губернатор акцентировал внимание на объединении усилий государства и бизнеса в части экономического роста и повышения качества жизни граждан.

«Поэтому я призываю бизнес проявить социальную ответственность перед обществом, продемонстрировав рациональное поведение, присущее предпринимательскому классу. Настает время важных решений, направленных на перспективу. Я призываю не ждать, а инвестировать свои активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода. От них будет зависеть будущее. Скорость и качество этих решений — определяющие», — сказал Сергей Морозов, призвав бизнесменов «стать хедлайнерами восстановления экономики».

Он напомнил, что представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться поддержкой региональной власти «при выходе на международные рынки», будут субсидироваться расходы на логистику.

Губернатор также особо подчеркнул, что даже в условиях пандемии коронавируса не только российские, но и иностранные компании готовы реализовывать в Ульяновской области новые проекты.

«За период режима ограничений мы подписали семь соглашений о реализации новых инвестиционных проектов. Это порядка 4 млрд рублей в развитие региона», — сказал Сергей Морозов.

Реализация данных проектов позволит создать 600 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первом полугодии оборот розничной торговли превысил 100 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше аналогичного прошлогоднего периода. Общее количество стационарных торговых объектов увеличилось почти на 100 единиц.

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