Ульяновск, 10 августа 2020, 11:05 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился к региональному бизнес-сообществу, обозначив ряд первостепенных задач в условиях пандемии коронавируса и призвав инвестировать свои «активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода». Об этом глава региона сообщает на своей странице в «Фейсбуке».
Сергей Морозов констатировал, что пандемия «стала серьезным испытанием» и для государства в целом, и для отдельной взятой семьи. Но благодаря оперативно принятым мерам «масштаб финансовых потерь не стал катастрофическим».
По его словам, для выхода из сложившейся ситуации нужно «менять каждый элемент системы». И перечислил ключевые направления, выделив в первую очередь изменение «компетенции занятых в экономике людей», выстраивание сбытовых цепочек и рост конкурентоспособности «через развитие технологий, расширение производства и сокращение издержек».
Губернатор акцентировал внимание на объединении усилий государства и бизнеса в части экономического роста и повышения качества жизни граждан.
Он напомнил, что представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться поддержкой региональной власти «при выходе на международные рынки», будут субсидироваться расходы на логистику.
Губернатор также особо подчеркнул, что даже в условиях пандемии коронавируса не только российские, но и иностранные компании готовы реализовывать в Ульяновской области новые проекты.
Реализация данных проектов позволит создать 600 новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первом полугодии оборот розничной торговли превысил 100 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше аналогичного прошлогоднего периода. Общее количество стационарных торговых объектов увеличилось почти на 100 единиц.
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