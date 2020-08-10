Москва, , 18:25 — REGNUM Многие российские бизнесмены прибегают к трансформации и цифровизации своего бизнеса после пандемии COVID-19. Однако, как рассказала ИА REGNUMКарина Дозорнова, профессиональный трансформационный идеолог проекта «ProPMCoach — управленческий челлендж», бизнесмены это скорее отчаянно делают, чем осознанно.

Объявление о закрытии магазина на период режима самоизоляции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трансформация бизнеса, как правило, связана с изменением целей, направлений деятельности, подходов к работе, отношению к тому, что и как делается. Важно понимать, что трансформация — это существенные, значимые изменения, которые часто приводят к перестройке работы всей компании. Трансформация напрямую влияет на бизнес-процессы, роли, задачи, цели, взаимоотношения и взаимодействия как внутри компании, так и снаружи (с клиентами, партнерами, инвесторами). Это системная перестройка компании и бизнеса в целом, а не точечные изменения каких-то процессов.

«Как показывает практика, на фоне кризиса многие в панике хватаются за что угодно, считая это нужным, чтобы выжить. То же самое случилось и на фоне карантина. Однако иногда лучше не трогать то, что и так работает. В таких ситуациях лучше обращаться к бизнес-коучу, который поможет бизнесмену определить необходимость изменений, объем, целевое состояние и эффекты, которые эти изменения должны принести. Фактически задача бизнес-коуча избавить компанию от нецелевых и неэффективных действий, обезопасить от ошибок и тем самым сфокусировать руководство и сотрудников на самом важном», — говорит Карина Дозорнова.

По мнению эксперта, трансформация не всем нужна, учитывая, что это дорого и трудозатратно. Кроме того, если бизнесмен не знает, зачем ему это необходимо, то вестись на общепринятые нормы — неверная стратегия. «Чтобы сделать первый шаг в трансформацию, нужно иметь осознанное наболевшее желание что-то изменить. И оно должно быть четким и понятным для руководителя. Иначе это превратится в историю «что-то сделали, потратили много денег, а зачем это делали — уже никто не помнит», — отмечает специалист.

Бизнес-коуч в таких ситуациях помогает сформулировать текущие проблемы и проанализировать, что на самом деле необходимо и руководству компании, и самому бизнесу, и клиентам. После прояснения всех деталей, что действительно необходимо, не всегда это заканчивается большими перестройками. Часто вполне хватает просто использовать определенные инструментыдля улучшения работы компании и направить сотрудников по этой стратегии.

Карина Дозорнова уверена, что в России бизнесмены пока не дозрели до истории полной перестройки своих подходов. По ее мнению, пока основной задачей малого и среднего бизнеса является выживание, а не совершенствование и развитие того, что работает. Для этого, в первую очередь, необходимо преодолеть внутренний барьер и научиться открыто договариваться между собой, не бояться конкурентов, учиться создавать свои правила, стать активными, а не ждать готовых решений или помощи, в том числе от государства.