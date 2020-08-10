Москва, , 17:52 — REGNUM В среднем по России уровень безработицы вырос весьма умеренно с 4,4% в июне 2019 г. до 6,2% на конец полугодия 2020 года, считает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается рынка труда, то в среднем по стране уровень безработицы вырос весьма умеренно с 4,4% в июне 2019 года до 6,2% на конец полугодия 2020 года. В период самоизоляции размер пособий по безработице в России не рос значительно, как, например, в США, где были введены дополнительные пособия, — сказал экономист. — Поэтому даже в условиях ограничений бизнеса в апреле-мае у работающих граждан в России не было явных стимулов для регистрации в качестве безработных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда.