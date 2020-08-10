Москва, 10 августа 2020, 17:52 — REGNUM В среднем по России уровень безработицы вырос весьма умеренно с 4,4% в июне 2019 г. до 6,2% на конец полугодия 2020 года, считает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда.