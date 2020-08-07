Багдад, , 11:33 — REGNUM Дополнительное сокращение добычи нефти в Ираке составит в августе и сентябре 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в совместном заявлении минэнерго Саудовской Аравии и министерства нефти Ирака, выпущенного по итогам переговоров министров.

Текущий уровень ограничений в рамках сделки ОПЕК+ составляет 850 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее снижение добычи достигнет 1,25 млн баррелей в сутки.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер заверил саудовского министра энергетики принца Абдель Азиза бен Сальмана в приверженности Багдада соглашению ОПЕК+. В начале августа Ирак будет на 100% соблюдать сделку, сообщает Саудовское агентство печати.

Дополнительное сокращение добычи в августе — сентябре призвано компенсировать недостаточное исполнение обязательств Багдадом с мая по июль.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение стран ОПЕК+ действует с 1 мая, в соответствии с ним страны альянса должны были сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июля, а с августа по декабрь 2020 года — на 7,7 млн баррелей в сутки.

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