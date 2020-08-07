Томск, , 10:13 — REGNUM С 11 августа из Томска (Томская область) возобновляются регулярные авиарейсы в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Соответствующее решение принял томский губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию коронавирусу.

Самолёты из Томска в Кедровый будут вылетать по вторникам и четвергам. Авиарейс Томск — Каргасок — Новый Васюган также будет осуществляться по вторникам и четвергам. Авиарейсы субсидируются из областного бюджета.

Авиаперевозки выполняет авиакомпания «СиЛА» на 15−17-местных самолетах Ан-28.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновился регулярный прямой авиарейс Томск — Кызыл — Томск.

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