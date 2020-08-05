Томск, , 15:15 — REGNUM Из Томской области снова можно улететь в Туву. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в областной администрации, возобновился регулярный прямой авиарейс Томск — Кызыл — Томск.

Авиакомпания NordStar выполняет рейсы дважды в неделю (в понедельник и четверг) на самолётах АТР-42 вместимостью более 40 человек. Полёт в одну сторону длится 2 часа 15 минут.

Авиарейс вошёл в перечень субсидируемых, подчеркнул замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. Стоимость перелёта в одну сторону — от 4835 рублей.

Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и использовать в аэропорту и в самолёте средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 августа открыты прямые авиарейсы по маршруту Красноярск — Геленджик — Красноярск.

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