Казань, , 10:45 — REGNUM В Татарии более 11 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего бизнеса могут претендовать на получение субсидий для проведения профилактических мероприятий по новой коронавирусной инфекции и приобретения средств дезинфекции. Из федерального бюджета на эти цели направят около 380 млн рублей, рассказал руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.

С его слов, в республике 11,16 тыс. потенциальных получателей субсидии с общей численностью сотрудников 32 687 человек. Новый вид поддержки от государства предполагает помощь малому и среднему бизнесу в компенсации расходов, которые несут организации из-за предписаний Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. К таким мерам относятся — дезинфекция помещения, покупка масок, перчаток, градусников, антисептиков и прочих мер профилактики.

Субсидия предоставляется разово и является целевой. Сумма выплаты фиксирована — 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и по 6,5 тыс. рублей на каждого работника в мае 2020 года на текущие расходы. Предприниматели, не имеющие сотрудников, могут рассчитывать только на сумму в 15 тыс. рублей.

Заявления на предоставление субсидии принимаются до 15 августа. За такой поддержкой уже обратились 3142 заявителя. На субсидию вправе рассчитывать организации, осуществляющие деятельность в гостиничном бизнесе, парикмахерские, салоны красоты, санатории, компании по ремонту, стирке и химчистке, а также предприятия из сферы допобразования, спорта, отдыха и развлечений, общепита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Нижнекамске 10 июня провели первый региональный онлайн-форум «Бизнес в новых условиях». Предприниматели республики решали, как вернуть и превзойти докризисный уровень нагрузки предприятий.

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