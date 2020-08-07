Москва, , 03:25 — REGNUM Арбитраж Москвы 15 октября 2020 года приступит к рассмотрению иска Минпромторга России к старейшему предприятию Санкт-Петербурга — АО «Машиностроительный завод «Армалит», который производит судовую арматуру. Иск рассматривает судья Мищенко, передаёт ИА REGNUM.

Иск, поступивший 20 июля 2020 года, приняли к производству 27 июля. Сумма претензий — 187 339 500 рублей.

Напомним, предприятие-ответчик создано в 1878 году. В 90-х годах оно также освоило новые виды арматуры для строящихся кораблей по заказу ВМФ.

В арбитражах на сегодня есть многочисленные споры «Армалита» с крупными предприятиями, которым поставляется продукция. В их числе — АО «Центр судоремонта «Звездочка», ПАО «Пролетарский завод».