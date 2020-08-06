Каир, 6 августа 2020, 20:14 — REGNUM Греция и Египет подписали соглашение об особой экономической зоне в Восточном Средиземноморье, 6 августа сообщает агентство Reuters.
Подписание соглашения состоялось в Каире, в мероприятии участвовали глава МИД Египта Самех Шукри и глава МИД Греции Никос Дендиас.
Египет и Греция занимают единую позицию в отношении политики Турции в восточной части Средиземного моря, богатой месторождениями нефти и газа.
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