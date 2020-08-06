Москва, , 17:21 — REGNUM Идея освобождения жителей РФ от уплаты подоходного налога, если они купили жилье экономкласса, правильная, но финансовые власти РФ будут препятствовать реализации ее на практике, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«С точки зрения здравого смысла, это предложение верное, поскольку это снижение нагрузки на граждан. Это вещь полезная, но она идет вразрез с либеральной логикой. Так что я думаю, что при попытке внедрения этого предложения возникнут проблемы, — сказал Хазин. — Чем руководствуется наше правительство? До сих пор оно руководствовалось только чисто либеральными и фискальными мерами. То есть любое повышение налогов одобрялось, а любое понижение налогов не одобрялось. А так как в данном случае речь идет о понижении налогов, то, скорее всего, наши либеральные финансовые власти будут агрессивно возражать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что для того чтобы решить в РФ жилищный кризис, необходимо прямое вмешательство государства в отношения ипотечных заемщиков и банков.