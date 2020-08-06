Москва, , 14:21 — REGNUM Поставки в РФ так называемых санкционных продуктов идут полным ходом и возможно, что даже в еще большем масштабе, чем прежде, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за пять лет в РФ было уничтожено больше 36 тысяч тонн запрещенной к ввозу продукции.

«Во-первых, для того чтобы проверить, реально ли в РФ работают контрсанкции, достаточно пойти в любой московский магазин и посмотреть, есть ли там продукция российского происхождения и сколько ее. Мы прекрасно понимаем, что поставки санкционных продуктов идут полным ходом. И возможно, что даже в еще большем масштабе, чем раньше, — сказал социолог. — Да, возможно, какая-та часть конфискованного действительно уничтожалась, но ее большая часть, скорее всего, присваивалась и разворовывалась. В противном случае я бы подумал, что нами управляют идиоты, а не воры. Так что более вероятно, что конфискованное просто воруют, а не уничтожают. Нам показывают, что несколько сыров давят бульдозером, что, кстати, не вызывает у населения никакого одобрения. Но это нужно для отчетности. Все остальное, скорее всего, разворовывается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Жуковский назвал показухой уничтожение санкционных продуктов.

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