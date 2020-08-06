Тбилиси, , 13:12 — REGNUM В Грузии социальную помощь выдадут самозанятым, которые подали заявки на ее получение, но не смогли собрать документы, которые для этого необходимы. Об этом во время совещания 6 августа заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, слова которого обнародовала пресс-служба правительства.

Глава грузинского правительства рассказал, что по программе помощи самозанятым, потерявшим заработок из-за пандемии коронавируса, заявки на получение разовой помощи в размере 300 лари (около $97 по курсу) подали 250 тыс. человек. Из них около 80 тыс. не смогли представить необходимые документы, и им деньги не были выплачены.

«Мы решили всем тем 80 000 гражданам, которые не смогли полностью удовлетворить требованиям с точки зрения сбора документов, удовлетворить просьбу и начислить им эту единовременную помощь в размере 300 лари», — сказал Гахария.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии сообщил, что в начале учебного года по 200 лари (около $65 по курсу) заплатят семьям за каждого ребенка в возрасте до 17 лет.

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