Москва, , 12:59 — REGNUM В настоящее время есть устойчивое ощущение, что в РФ уничтожается лишь малая часть конфискованных санкционных продуктов, а большая все равно продается на теневом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал новость о том, что в России за пять лет было уничтожено более 36 тыс. тонн санкционных продуктов.

«Цифра в 36 тысяч тонн выглядит заниженной. Есть устойчивое ощущение, что уничтожается лишь малая часть конфискованных продуктов питания. А львиная доля отправляется дальше в Россию. И создается очень мощный, масштабный и растущий теневой рынок продуктов питания. И это при том, что в России последние годы растет уровень бедности и нищеты. Только официально с 2014 по 2019 годы реальные располагаемые доходы населения упали на 8,5%. В действительности падение составило около 40%. И в этом году мы потеряем около 10% доходов населения. Плюс к этом у нас на 5 млн человек выросло количество граждан РФ, проживающих за чертой бедности. В России примерно половина граждан имеют доходы меньше 15 тысяч рублей в месяц. Это меньше 200 евро», — сказал Жуковский.

При этом он уточнил, что по европейским меркам такие доходы — показатель уже не бедности, а нищеты.

«Но власть демонстративно и показушно наматывает на гусеницы тракторов польские яблоки, польских гусей, французские сыры и итальянский пармезан и рассказывает, что это борьба за продовольственный суверенитет, — сказал Жуковский. — Это выглядит смешно, и иначе, как показухой, это не назвать. Главный эффект импортозамещения состоит в том, что качество продуктов питания очень серьезно упало. А цены взлетели в 2−2,5 раза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что вместо того, чтобы пускать санкционные продукты «под бульдозер», их можно было бы либо продать на внутреннем рынке, либо направить на продовольственную помощь бедным слоям населения РФ.

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