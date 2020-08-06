Москва, , 11:03 — REGNUM Дилеры китайской компании Chery продали в России в июле 2020 года 894 автомобиля — это на 100% превышает уровень продаж прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

За период с января по июль 2020 года на российском авторынке был продан 3 751 кроссовер Chery — на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самой продаваемой моделью китайской марки за отчетный период стал компактный кроссовер Tiggo 4. Доля проданных Tiggo 4 в России составила 47% от всех продаж автомобилей Chery.

Вторую строчку модельного рейтинга занял кроссовер Tiggo 8 (25% от всех продаж). На третьем месте кроссовер Tiggo 7 с долей 21%.

Напомним, в октябре компания Chery представит новый кроссовер Exeed VX.

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