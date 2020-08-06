Балаково, Саратовская область, , 08:42 — REGNUM На территории площадью шесть га рядом со школами №11 и №13 в городе Балакове Саратовской области строится новый спорткомплекс открытого типа. Ход проводимых работ оценил губернатор Валерий Радаев.

С его слов, ранее на этом месте был пустырь, заниматься спортом у школьников не было возможности. Теперь здесь появится целый спортивный городок для всего микрорайона. С инициативой по обустройству этой территории выступили горожане. После обустройства пешеходной зоны началось облагораживание остальной территории, отметил глава области.

Новый спорткомплекс будет состоять из футбольного поля, волейбольной, баскетбольной, бадминтонной, мини-футбольной площадкой, уличных тренажеров и беговых дорожек. Объект наметили сдать к концу августа текущего года.

Кроме этого, в городе продолжаются реконструкции пяти общественных территорий, которые были выбраны по итогам голосования.

ИА REGNUM напоминает, в городе Энгельс Саратовской области с начала 90-годов прошлого века ведется строительство бассейна при школе №32. В учебном заведении учатся более 2 тыс. человек. В 2020 году, по словам главы области Валерия Радаева, строительство планируют все-таки завершить.

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