Энгельс, Саратовская область, , 10:16 — REGNUM В городе Энгельс Саратовской области с начала 90-х годов прошлого века ведется строительство бассейна при школе №32, сообщает пресс-служба губернатора региона. В учебном заведении учатся более 2 тыс. человек. В 2020 году, по словам главы области Валерия Радаева, строительство планируют все-таки завершить.

Спортивный объект из частной собственности в 2017 году вернули в муниципальную. В 2018 году для завершения строительства разработали проектно-сметную документацию. На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. Но для того, чтобы ввести бассейн в эксплуатацию, еще необходимо выполнить внутреннюю отделку помещений, приобрести оборудование, благоустроить прилегающую территорию. На эти работы требуется порядка 60 млн рублей.

В бассейне по проекту предусмотрены две чаши — большая для взрослых, малая для детей. Кроме этого, в спорткомплексе расположатся два современных зала для занятий спортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская ГЭС выделила благотворительные средства на оборудование кордодрома в Новочебоксарске, который стал одним из долгостроев города.

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