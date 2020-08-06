Бишкек, , 01:35 — REGNUM Правительство Киргизии и национальный банк давно рассматривают вопрос о преобразовании одного из работающих в республике коммерческих банков в экспортный. Об этом сегодня, 5 августа, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, также власти республики планируют учредить государственную лизинговую компанию, которая будет оказывать поддержку аграриям и фермерам, предоставляя им возможность приобрести в лизинг не только сельхозтехнику, но и крупный рогатый скот.

При этом глава правительства напомнил, что в 2018 году киргизстанские сельхозпроизводители приобрели в лизинг 338 единиц сельскохозяйственной техники, в 2019 году — 341, а за семь месяцев 2020 года — 213.