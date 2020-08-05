Москва, , 17:08 — REGNUM В большинстве развитых стран банковские вклады не рассматриваются как средство приумножения капитала, поэтому падение доходности от них в России весьма логично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя слова зампредседателя правления ВТБ Анатолия Печатникова о том, что реальная доходность от вкладов в банках с учётом инфляции может вернуться к показателям середины девяностых годов, экономист сообщил, что подобная ситуация уже происходила ранее.

«В России в нулевые годы реальные ставки также были отрицательными, например в 2005 году уровень инфляции в России составил 10,91%, при этом в 2005 году размер ставки по вкладам был равен 8,4%, то есть реальная доходность по вкладам была — 2,5%. Затем в 2014 году уровень инфляции составил 11,36%, а ставка по вкладам была равна 8,1%, и лишь начиная с 2016 года реальная ставка перешла в положительное значение с годовой инфляцией в 5,4% и ставкой 8,4%», — сказал Манкевич.

По мнению экономиста, в подобной ситуации нет ничего вопиющего. Например, в ряде стран Евросоюза и США ставка ЕЦБ и ФРС находится около нуля, ставки по вкладам — тоже. Так, средний размер ставки по вкладам в американских банках составляет от 0,03 до 0,06% (на премиальных счетах) при условии, что нужно платить за обслуживание сумму, равную 12% от вклада, но комиссия не берется в случае размещения вкладов на сумму более $3500. При этом на данный момент продовольственная инфляция в США составляет 4,5%, а уровень общей инфляции в годовом выражении составил 0,6% то есть реальная ставка по вкладам отрицательная, люди становятся беднее от использования вкладов, заявил эксперт.

«Установка о том, что банковские вклады являются средством приумножения накоплений, исходит из советского периода, когда не было альтернативных средств управления капиталом, у населения отсутствовали знания об инфляции, о ней граждане узнали лишь в 1974 году, а вклады под 3% казались надежным средством обогащения», — заявил Манкевич.

Тем не менее времена, по мнению экономиста, изменились, а народ, в основном пожилое население, продолжает хранить средства в банках. Размер банковских депозитов населения на начало 2020 года составлял 30,5 трлн рублей. Вместе с тем во всём мире депозитный вклад является, скорее, средством безопасного хранения денег и накопления, чем способом извлечь доход, подытожил эксперт.

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