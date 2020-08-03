Геленджик, Краснодарский край, , 10:47 — REGNUM Прямые авиарейсы по маршруту Красноярск — Геленджик — Красноярск открыты со 2 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Рейсы выполняет авиакомпания NordStar раз в неделю, по воскресеньям, вылет из Красноярска в 07:05, прибывать в Геленджик рейс будет в 08:55 по местному времени для каждого аэропорта, обратный вылет в 12:00, время в пути составит около шести часов.

На линии будут задействованы воздушные суда Boeing 737−800 вместимостью до 180 посадочных мест. Рейс, прибывший в Геленджик 2 августа, был полностью заполнен — на курорт прилетели 180 пассажиров.

Перелеты в Красноярск продлятся до начала октября. Всего в летнем сезоне 2020 года рейсы из аэропорта Геленджик выполняют 14 авиакомпаний по 10 направлениям.