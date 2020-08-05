Москва, , 15:13 — REGNUM Доля продаж новых автомобилей с автоматической трансмиссией составила в России по итогам первых шести месяцев 2020 года 62% от общих продаж. Об этом 5 августа сообщает агентство «Автостат».

В сообщении говорится, что всего за первое полугодие 2020 года в стране было продано 368 тыс. автомобилей с АКПП (автоматическая коробка перемены передач). Стоит отметить, что год назад аналогичный показатель за полугодие составил 59%.

В итоге доля машин с «автоматом» в РФ за год выросла на 3%.

Напомним, за первое полугодие 2020 года в России было продано 600 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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