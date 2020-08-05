Москва, , 13:28 — REGNUM Экономический кризис в США может усилить американский протекционизм, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что во II квартале 2020 года ВВП США упал на 32,9%.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все крупные экономики столкнулись с серьезными проблемами из-за пандемии короновируса. Масштаб проблем у всех примерно одинаков. Для России самый важный фактор — падение спроса и цен на сырье, — сказал Хестанов. — В ближайшие годы роли доллара ничто не угрожает. Инфляция остается низкой, процентные ставки — положительными. В дальнейшем многое будет зависеть от соотношения темпов восстановления американской экономики по отношению к мировой. Поскольку пандемия не имеет аналогов в обозримом прошлом (эпидемия испанского гриппа была так давно, что тот опыт в современных условиях неприменим), то делать прогнозы о времени восстановления рано. Как минимум необходимо дождаться окончания пандемии».

Обычно, как подчеркнул Хестанов, экономический кризис обостряет протекционизм.

«Но в США скоро выборы, и не исключена смена президента. Возможно, новый президент и пересмотрит взгляд на торговую сделку. Но выяснится это только в ноябре 2020 года», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ВВП США во II квартале 2020 года упал на 32,9% в годовом выражении.

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