Москва, , 12:41 — REGNUM В России за месяц количество маркированных лекарств, поступивших в оборот, увеличилось более чем в 2,5 раза, до 325,8 млн упаковок. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве напомнили, что 1 июля в России стартовала обязательная маркировка лекарственных препаратов.

«По данным на 31 июля, в обороте находилось более 325,8 млн упаковок маркированных лекарственных препаратов», — сообщили в ведомстве, добавив, что за месяц их количество увеличилось более чем в 2,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об обязательной маркировке лекарств и обуви, а также запрете на оборот немаркированной табачной продукции вступил в силу с 1 июля 2020 года.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в России уже фиксируют первые положительные результаты маркировки. Так, она позволяет выявлять лекарства в аптеках, которые предназначены только для лечения пациентов в больницах.

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