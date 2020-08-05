Казань, , 12:40 — REGNUM За 100 дней в Казани возвели новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы. Подрядчик уже получил заключение Госстройнадзора о соответствии медучреждения требованиям технической документации, сообщает пресс-служба главы РТ.

Сейчас в здании доустанавливают мебель и медицинское оборудование, а также ведут пуско-наладочные работы. В ближайшее время произойдет открытие клиники. Строительство велось за счет средств республиканского бюджета.

ИА REGNUM напоминает, в апреле стало известно о начавшемся строительстве нового корпуса инфекционной больницы в Казани мощностью 232 койки и возможностью развертывания 504 коек в случае распространения особо опасных инфекций. Завершить строительства запланировали к 15 августа.

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