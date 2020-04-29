Казань, , 13:40 — REGNUM В столице Татарии началось строительство нового корпуса республиканской клинической инфекционной больницы. Объект возводится рядом с действующим стационаром.

Ведутся подготовительные работы на стройплощадке, задействованы самосвалы и экскаваторы, сообщает ИА «Татар-информ». Мощность нового корпуса составит 232 койки, из них 12 — реанимационные. Возможно увеличение при необходимости до 504 коек, тогда для реанимационных выделят 24 койки. В приемном отделении разместят 10 смотровых боксов. Для матерей с детьми создадут 20 одноместных палат.

Строительство ведется за счет средств республиканского бюджета. Планируемый срок завершения работ в августе 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии увеличилось число зараженных SARS-CoV2 до 752 человек, за сутки инфицированы 55 жителей региона.

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