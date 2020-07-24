Саратов, , 09:32 — REGNUM Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин находится с рабочей поездкой в Саратовской области. В Саратове он посетил площадку в районе Студгородка, где должна была возводиться ледовая арена.

На вопрос Володина к мэру города Михаилу Исаеву о сметной стоимости объекта, парламентарий был удивлен озвученной сумме — около 75 млн рублей, поскольку изначально стоимость строительства оценивалась в 57 млн рублей. Председатель Госдумы поручил разобраться и отметил, что подобный объект уже строил и затраты там были гораздо меньше. «Нужно разбираться. Город к этому отнесся спустя рукава», — цитирует Володина регион64.

Строительство ледовой арены теперь станет возможным только в следующем году, когда будут готовы земельный участок и инфраструктура. Выделенные на строительство арены деньги спикер предложил направить в саратовские школы — каждой по 500 тыс. рублей, так как они страдают от недостаточного финансирования и смогут закрыть свои потребности по подготовке к новому учебному году. Средства, которые уже выделены, необходимо направить детям, а к строительству спортивного объекта Володин предложил вернуться в следующем году.

ИА REGNUM ранее сообщало, 23 июля началась рабочая поездка спикера Госдумы Вячеслава Володина в его избирательный округ — Саратовскую область. Володин посетил объекты здравоохранения, строительство которых он инициировал.